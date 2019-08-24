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  4. Коллекторы обстреляли мужчину и его малолетнюю дочь в Подмосковье

Коллекторы обстреляли мужчину и его малолетнюю дочь в Подмосковье

, 12:31 74

Пострадавшим удалось выжить, врачи диагностировали у них раны стоп.

Фото : www.globallookpress.com

Житель подмосковного Красногорска в пятницу, 23 августа, обратился в полицию с заявлением, в котором пожаловался на коллекторов. По словам заявителя, двое неизвестных мужчин подкараулили его вместе с девятилетней дочерью около подъезда. Незнакомцы представились сотрудниками банка и потребовали возвращения задолженности.

Сначала они пригрозили мужчине пневматическим пистолетом, а после четыре раза выстрелили в ноги своим жертвам. В результате отец с девочкой получили телесные повреждения. Врачи у них диагностировали раны стоп. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка.

«Поступило сообщение, что неизвестные причинили телесные повреждения мужчине с ребенком. Предварительно, это были коллекторы, стрелявшие из пневматического пистолета», — заявили в полиции, сообщает РИА Новости.

Ранее 5-tyv.ru сообщал, что пьяный мужчина расстрелял ребенка в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел в коллективном саду № 7 Нижнетагильского металлургического комбината на реке Ольховка.

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