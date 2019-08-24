Коллекторы обстреляли мужчину и его малолетнюю дочь в Подмосковье

Житель подмосковного Красногорска в пятницу, 23 августа, обратился в полицию с заявлением, в котором пожаловался на коллекторов. По словам заявителя, двое неизвестных мужчин подкараулили его вместе с девятилетней дочерью около подъезда. Незнакомцы представились сотрудниками банка и потребовали возвращения задолженности.
Сначала они пригрозили мужчине пневматическим пистолетом, а после четыре раза выстрелили в ноги своим жертвам. В результате отец с девочкой получили телесные повреждения. Врачи у них диагностировали раны стоп. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка.
Ранее 5-tyv.ru сообщал, что пьяный мужчина расстрелял ребенка в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел в коллективном саду № 7 Нижнетагильского металлургического комбината на реке Ольховка.