Коллекторы обстреляли мужчину и его малолетнюю дочь в Подмосковье

Житель подмосковного Красногорска в пятницу, 23 августа, обратился в полицию с заявлением, в котором пожаловался на коллекторов. По словам заявителя, двое неизвестных мужчин подкараулили его вместе с девятилетней дочерью около подъезда. Незнакомцы представились сотрудниками банка и потребовали возвращения задолженности.

Сначала они пригрозили мужчине пневматическим пистолетом, а после четыре раза выстрелили в ноги своим жертвам. В результате отец с девочкой получили телесные повреждения. Врачи у них диагностировали раны стоп. Сейчас по факту произошедшего ведется проверка.

«Поступило сообщение, что неизвестные причинили телесные повреждения мужчине с ребенком. Предварительно, это были коллекторы, стрелявшие из пневматического пистолета», — заявили в полиции, сообщает РИА Новости.

Ранее 5-tyv.ru сообщал, что пьяный мужчина расстрелял ребенка в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел в коллективном саду № 7 Нижнетагильского металлургического комбината на реке Ольховка.