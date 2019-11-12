«Это смешно»: Ягудин признался в непонимании верующих

Фигурист Алексей Ягудин рассказал, как относится к вере и религиозным убеждениям. Олимпийский чемпион особенно подчеркивает: сам он ни в какого бога не верит. Мужчина даже вынес свой атеизм отдельным пунктом в информации о себе в Instagram.

По словам спортсмена, сделано это для того, чтобы никто из пользователей не навязывал ему свою точку зрения и религию.

«Для меня это нереально смешно: ставить свечки, кому-то молиться, праздновать Пасху, верить в благодатный огонь и то, что иконы мироточат», — заявил Ягудин, беседуя с «Мир 24».

При этом Алексей подчеркивает: он «за веру». Но сам он верит не в высшие силы, а в работу и человеческий труд. Тем же, кто напоминает фигуристу о его выходе на Олимпиаду 2002 года с крестиком на шее и крестное знамение перед выступлением, Ягудин дает однозначное объяснение. Оказывается, все эти действия мужчина совершил потому что «так все делают». Если пересмотреть видеозаписи с его проката, можно заметить, что спортсмен крестится не в ту сторону.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ягудин предложил жене завести третьего ребенка ради льгот для многодетных.