  1. Пятый канал
  4. Ягудин предложил жене завести третьего ребенка ради льгот для многодетных

Ягудин предложил жене завести третьего ребенка ради льгот для многодетных

, 1:42 Видео 13

О многочисленных плюсах рождения троих детей фигуристу рассказал известный футболист Александр Самедов.

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Фигурист Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в Instagram видеофрагмент из интервью с футболистом Александром Самедовым. В ролике спортсмены обсуждают плюсы от получения статуса многодетной семьи.

«Смотри какие льготы (предоставляют — Прим. ред) многодетным семьям», — подписал Ягудин видео, обращаясь к своей супруге Татьяне Тотьмяниной.

Фигурист добавил, что его собеседник Самедов «дело говорит», когда описывает льготы для многодетных семей. В видео, футболист рассказал, как прошел с семьей в зоопарк без очереди. Также он сообщил о возможности ездить бесплатно в общественном транспорте.

«Что думаешь?» — закончил вопросом к жене свою подпись Ягудин.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

Ранее 5-tv.ru писал, как Алексей Ягудин признался жене в любви во время ледового шоу в Санкт-Петербурге. Его супруга Татьяна Тотьмянина вышла на лед спустя две недели после тяжелой операции.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 5 ноября: Раскройте глаза, Рыбы!

Последние новости

1:42
Ягудин предложил жене завести третьего ребенка ради льгот для многодетных
1:18
В Рязани возбуждено уголовное дело в отношении священника, избившего жену
0:59
Афанасьев день: что можно и категорически нельзя делать 6 ноября
0:43
Стали известны подробности жестокого избиения голодного малыша на Камчатке
0:27
Ричард Гир станет отцом в третий раз
0:14
Роспотребнадзор проверяет столовую, где отравились десятки сотрудников «Ленты»

Сейчас читают

Астролог назвал знаки зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя
Стали известны подробности о состоянии артиста Василия Ланового

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев