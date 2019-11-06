Ягудин предложил жене завести третьего ребенка ради льгот для многодетных

Фигурист Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в Instagram видеофрагмент из интервью с футболистом Александром Самедовым. В ролике спортсмены обсуждают плюсы от получения статуса многодетной семьи.

«Смотри какие льготы (предоставляют — Прим. ред) многодетным семьям», — подписал Ягудин видео, обращаясь к своей супруге Татьяне Тотьмяниной.

Фигурист добавил, что его собеседник Самедов «дело говорит», когда описывает льготы для многодетных семей. В видео, футболист рассказал, как прошел с семьей в зоопарк без очереди. Также он сообщил о возможности ездить бесплатно в общественном транспорте.

«Что думаешь?» — закончил вопросом к жене свою подпись Ягудин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) 5 Ноя 2019 в 3:36 PST

Ранее 5-tv.ru писал, как Алексей Ягудин признался жене в любви во время ледового шоу в Санкт-Петербурге. Его супруга Татьяна Тотьмянина вышла на лед спустя две недели после тяжелой операции.