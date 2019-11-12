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«Лишь шаурма»: Витас посвятил романтическое видео стритфуду

, 1:51 | Анастасия Игонина Видео 71

Певец решил красочно проиллюстрировать свою любовь к популярному блюду.

Фото: РИА Новости / Андрей Александров

Виталий Грачев, известный публике под псевдонимом Витас, рассмешил своих поклонников романтическим видео. В ролике, который артист опубликовал на своей странице в Instagram, он признается в трепетных чувствах к шаверме.

 
 
 
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Публикация от Vitas (@vitasroom)

В кадре певец с влюбленными глазами наблюдает за приготовлением стритфуда через стекло павильона. После этого он с трепетом забирает у повара готовую шаверму и принимается есть ее с большим аппетитом. Видеоряд сопровождается песней Dan Balan «Лишь до утра» со слегка измененным текстом — исполнитель вместо ключевой строчки произносит «лишь шаурма».

Пользователи пришли в восторг от новой публикации Витаса. Фолловеры попросили у артиста адрес заведения, в котором настолько вкусно готовят. Также поклонники поинтересовались, не связан ли такой трепет перед популярной в России едой с тем, что певец проводит слишком много времени в Китае, где его карьера идет в гору.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Витаса сразила жюри китайского шоу талантов пением и нунчаками.

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