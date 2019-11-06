  1. Пятый канал
  4. Видео: дочь Витаса сразила жюри китайского шоу талантов пением и нунчаками

Видео: дочь Витаса сразила жюри китайского шоу талантов пением и нунчаками

, 10:36 Видео 378

Алла продемонстрировала не только вокальные данные, но и владение кунг-фу.

Фото: Instagram @allazet

Старшая дочь Витаса приняла участие в шоу талантов в Китае. Юная Алла поразила контрастом своих способностей не только жюри конкурса, но и подписчиков певца в Instagram.

Артист поделился в социальной сети несколькими видеороликами, на которых он и его десятилетняя дочь выступают на китайской телепрограмме — популярность певца в этой стране остается на высоте уже много лет.

Девочка вместе со знаменитым папой выступила с вокальным номером — Алла исполнила песню «Подмосковные вечера». Сам исполнитель назвал голос дочери «хрустальным».

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от Vitas (@vitasroom)

Пользователи Instagram согласились с Витасом. Фолловеры артиста отметили нежный тембр голоса юной певицы и ее естественное, но при этом скромное поведение на сцене. На фоне такого «ангельского» выступления еще один талант, продемонстрированный Аллой, вызвал шквал удивления. Как оказалось, девочка весьма ловко управляется с нунчаками и владеет одним из видов единоборств.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 

Публикация от Vitas (@vitasroom)

«У меня теперь страх перед ней»

«Папа может быть спокоен за юную красотку!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Витаса пригласили сняться в кино в Китае.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

10:53
В Петербурге стремительно разрушается Петропавловская крепость
10:41
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
10:36
Видео: дочь Витаса сразила жюри китайского шоу талантов пением и нунчаками
10:28
Комитет нацбезобасности Таджикистана: на погранзаставу напали боевики ИГ*
10:27
Видео: В Ираке продолжаются массовые протесты
10:15
Видео: генетики назвали новую опасность курения

Сейчас читают

Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!
Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев