Видео: дочь Витаса сразила жюри китайского шоу талантов пением и нунчаками

Старшая дочь Витаса приняла участие в шоу талантов в Китае. Юная Алла поразила контрастом своих способностей не только жюри конкурса, но и подписчиков певца в Instagram.

Артист поделился в социальной сети несколькими видеороликами, на которых он и его десятилетняя дочь выступают на китайской телепрограмме — популярность певца в этой стране остается на высоте уже много лет.

Девочка вместе со знаменитым папой выступила с вокальным номером — Алла исполнила песню «Подмосковные вечера». Сам исполнитель назвал голос дочери «хрустальным».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitas (@vitasroom) 4 Ноя 2019 в 11:16 PST

Пользователи Instagram согласились с Витасом. Фолловеры артиста отметили нежный тембр голоса юной певицы и ее естественное, но при этом скромное поведение на сцене. На фоне такого «ангельского» выступления еще один талант, продемонстрированный Аллой, вызвал шквал удивления. Как оказалось, девочка весьма ловко управляется с нунчаками и владеет одним из видов единоборств.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitas (@vitasroom) 3 Ноя 2019 в 11:06 PST

«У меня теперь страх перед ней»

«Папа может быть спокоен за юную красотку!» — пишут юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Витаса пригласили сняться в кино в Китае.