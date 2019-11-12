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Молодой человек два дня дрейфовал в открытом море в сильный шторм

, 8:59 Эфирная новость 80

Все это время его безуспешно искали десятки волонтеров, подняли в небо вертолет. Обессиленного человека в воде вовремя заметил капитан проходящего мимо судна.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Невероятная историю спасения произошла в Приморье. Пропавший во время погружения местный дайвер нашелся живым и невредимым. Двое суток молодой человек в одном гидрокостюме дрейфовал в открытом море в сильный шторм.

Все это время его безуспешно искали десятки волонтеров, подняли в небо вертолет. Обессиленного человека в воде вовремя заметил капитан проходящего мимо судна.

Это были самые длинные двое суток в жизни молодой семьи из приморского поселка Тавричанка. Павел с приятелем рано утром ушел на катере в море — половить морских деликатесов к воскресному столу. Нырнул в пятницу, выплыл — в воскресенье.

«Оделся в гидрокостюм. Нырнул. Пробыл под водой минут наверное, тридцать. Выныриваю — сильный ветер, море все белое от ветра. Я катер практически не вижу, он меня точно нет», — рассказывает Павел.

О счастливой одиссее приморца — Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что двое детей погибли, провалившись под лед в Казахстане.

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