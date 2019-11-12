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  4. В Приморье задержали иностранцев, пытавшихся вывезти из РФ лапы медведя и тигра

В Приморье задержали иностранцев, пытавшихся вывезти из РФ лапы медведя и тигра

, 7:53 | Карина Бернтгольц Видео 41

Задержанная партия контрабанды состояла из 44 лап гималайского медведя и двух лап амурского тигра. Еще больше дериватов животных было обнаружено в арендованном гаражном боксе подельников.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Приморские пограничники пресекли попытку незаконного вывоза за границу дериватов животных. Как стало известно 5-tv.ru, двое иностранцев должны были доставить 44 лапы гималайского медведя и две лапы амурского тигра на территорию сопредельного государства. Согласно результатам исследования, ущерб, причиненный стране, оценивается в более, чем два миллиона рублей.

Согласно информации пресс-службы пограничного управления ФСБ по Приморскому краю, контрабандисты прибыли в Приморский край на законных основаниях, где российские пособники встретили их, снабдили ценным грузом и отправили в направлении государственной границы. Пограничники задержали правонарушителей, когда те преодолели инженерно-технические сооружения.

В ходе расследования было установлено, что у российских подельников контрабандистов был арендован гараж в Уссурийске. В нем были обнаружены 198 лап медведя, четыре пакета с частями тел неустановленных животных и две части бивня мамонта.

По факту преступления возбуждено уголовное дело в соответствии со статьями 26.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов» и 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». По подозрению в преступлении задержаны двое иностранцев и двое граждан РФ, сообщила сотрудник пресс-службы пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Альбина Проскуренко.

ФСБ РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что контрабандисты в Иркутске по фиктивным договорам продавали лес в Афганистан.

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