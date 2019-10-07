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  4. Контрабандисты в Иркутске по фиктивным договорам продавали лес в Афганистан

Контрабандисты в Иркутске по фиктивным договорам продавали лес в Афганистан

, 18:24 Эфирная новость 20

Выручка за проданный лес, а это более двух с половиной миллионов долларов США, не поступила на счета российских банков.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Justus de Cuveland, 5-tv.ru

Сразу несколько преступлений, связанных с контрабандой древесины, выявили иркутские таможенники. Под прицел ведомства попали две местные фирмы-экспортеры.

Шесть лет назад ими были заключены контракты на поставку пиломатериалов в Афганистан. Лес был продан, но выручка на счета российских банков, как того требовал договор, не поступила. Общий ущерб составил свыше двух с половиной миллионов долларов (это более 228 миллионов рублей).

Выяснилось также, что одна из компаний экспортировала лес в Афганистан по фиктивному договору купли-продажи на внутреннем рынке. В отношении обеих фирм заведены уголовные дела, руководители дают объяснения следователям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия и наркотиков с Украины в Россию.

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