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Видео: Панин привязал дочь к батарее

, 12:21 | Валентин Черников Видео 389

Поклонники посчитали, что актер разыграл очередной спектакль.

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Фото, видео: ТАСС / Серебряков Дмитрий; 5-tv.ru

Тема:
Алексей Панин 53

Актер Алексей Панин привязал к батарее свою дочь. Ролик, где он якобы наказывает ребенка, звездный папа опубликовал в Instagram.

На видео актер хватает девочку за руку и тащит на кухню. По пути он ругает девочку за беспорядок в квартире. В довершении Панин привязывает наследницу ремнем за трубу горячего водоснабжения якобы до прихода бабушки.

Подписчики артиста в комментариях возмутились такими методами воспитания и потребовали лишить его родительских прав. Большинство же не поверило известному провокатору и посчитало видео очередной постановкой 42-летнего Панина.

Знакомые с Алексеем утверждают, что он хороший отец и не поднимет руку на дочь. В 2017 году после долгих судебных тяжб Панин добился, чтобы Аня проживала у него. До этого девочка жила с матерью — моделью и актрисой Юлией Юдинцевой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никита Джигурда и Алексей Панин «спелись» и решили покорить мир.

Тема:
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