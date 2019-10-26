Одиозный актер Никита Джигурда посвящает стихи своему опальному и скандальному коллеге актеру Алексею Панину:

«Душа обманом ранена. Руки прочь от Панина!»

Джигурда решил поддержать Панина. За последние несколько лет за артистом закрепилась скандальная слава. Поэтому Никита решил помочь восстановить доброе имя Алексея. Из-за чего Панин хотел покончить с собой? И чем они вместе хотят удивить зрителей? Узнала программа Пятого Канала «Светская хроника».

«Почему вы заинтересовались не рамками для фотографий, а порнографической колодой карт?» — такие интимные вопросы Никита Джигурда теперь задает Алексею Панину практически каждый день.

Коллеги вместе работают над спектаклем. Раньше Панин уже организовывал постановку, но в какой-то момент от артиста отвернулись все партнеры.

«Не буду называть актеров, но после фейков в его сторону все разбежались. И я перечитал пьесу заново и увидел в ней то, что не видел раньше», — говорит Джигурда.

Джигурда признается: близкие изначально отговаривали его от сотрудничества с Паниным:

«Несмотря на предупреждения своих друзей, типа, не связывайся, дурная слава, я не боюсь выглядеть в глазах общества тем, кем я на самом деле не являюсь».

Никита Джигурда считает, что у них с Паниным много общего

«Из всего шоу-бизнеса я за последние три года чаще общаюсь с Алексеем. Пусть редко, но тем не менее он близок мне именно своей раненной душой».

Несколько лет назад Никиту также, как и Алексея, бросила жена. Оба актера тяжело переживали личную драму.

«У меня был сложный период в жизни, когда у меня увезли ребенка, мою дочку. И от меня ушла жена. Вот тогда мне было плохо», — рассказывает Алексей Панин.

Джигурде все-таки удалось вернуть расположение любимой. А Панин из-за своих проблем думал свести счеты с жизнью.

«Года четыре назад, пять, с Лешей где-то мы пересеклись на выступлениях, и он был в плохом состоянии и говорит: „Я хочу покончить жизнь самоубийством“», — вспоминает Никита.

И Джигурда, и Панин не раз оказывались в центре скандалов. Никита уверен: именно из-за слухов они с Алексеем стали невостребованными артистами:

«Перекрывали работу. Есть категория режиссеров…»

Алексей Панин решил спасать карьеру самостоятельно. Он не только поставил пьесу, но и дебютировал в кино как режиссер. В качестве исполнителя одной из ролей пригласил «друга по несчастью».

В фильме так же сыграла 12-летняя дочь Алексея Анна. Панин поделился — он давно мечтал снять своего ребенка в кино:

«Был рассказ „Невинное создание“. Это и история, которая происходила в 908 году, история вора и девочки. Очень трогательная история. И когда моя дочка выросла, ну как выросла, ей 12 лет, но я подумал: а было бы клево это же кино только с дочкой сыграть».

Дочь Алексея, как и все актеры, работала без гонорара. А многие музыканты позволили на безвозмездной основе использовать свои песни.

«Под руку подвернулся Филипп Киркоров. В совершенно неожиданном месте, совершенно случайно. Я говорю: «Филипп, тут Лола музыку подарила, ты не хочешь?» Он говорит: «Ну другому бы не дал… возьми», — вспоминает актер.

Несмотря на все это, по признанию Панина, его первая картина получилась совсем не такой, как он хотел:

«Нам пришлось сделать титаническую работу, чтобы из этого количества … собрать хоть какую-то историю».

Панин расстроен. Его фильм вряд ли когда-нибудь попадет в прокат. Хоть ему и помогали довести эту работу до конца звездные друзья, денег на раскрутку фильма все равно нет. Но Никита Джигурда не унывает. Актер уверен, что они могли бы покорить весь мир.

«Актеры мирового масштаба, к коим мы с Алексеем себя относим, я во всяком случае отношу и Лешу, и себя, мы работаем на голливудском уровне. С той разницей, что, понятно, голливудским легче, поскольку общество толерантней, и оплачивается это больше», — говорит Джигурда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Никита Джигурда провел обряд вселения души умершей подруги в будущую дочь.