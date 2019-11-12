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  4. «Распознать альфонса несложно»: Водонаева прокомментировала развод Лолиты

«Распознать альфонса несложно»: Водонаева прокомментировала развод Лолиты

, 13:35 | Валентин Черников 94

Модель ответила на вопрос, почему Милявская разорвала отношения с любимым мужчиной.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева выразила мнение о разводе Лолиты с молодым мужем Дмитрием Ивановым. Слова модели приводит сетевое издание «7дней.ru».

Как замечает инстаблогер, если влиятельная женщина выходит замуж за менее успешного избранника, невозможно избежать сравнений жениха с альфонсом. Сама Водонаева не раз наблюдала за мужчинами, которые интересуются только успешными дамами.

«Я встречалась с такими господами и видела, как они ведут под венец моих подруг. Главное, что я вынесла из этих отношений — распознать альфонса не сложно. И если женщина идет с ним в загс, значит, готова закрыть глаза на то, что женихом движут меркантильные чувства», — считает ведущая.

В защиту Лолиты модель пишет, что в сети таких «специалистов» попадают даже обеспеченные 30-летние красавицы. Но и тех, и других рано или поздно начнет раздражать роль кормилицы в семье, уверена автор колонки. Каким бы искусным подхалимом и любовником ни был альфонс, женщине станет не хватать рядом сильного и независимого человека. Почему, чтобы понять это, Милявской понадобилось девять лет, Водонаева ответить не смогла.

Ранее 5-tv.ru писал, что астролог напророчила разводящейся Лолите шестого мужа и рождение ребенка.

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