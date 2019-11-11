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  4. Астролог напророчила разводящейся Лолите шестого мужа и рождение ребенка

Астролог напророчила разводящейся Лолите шестого мужа и рождение ребенка

, 23:43 | Светлана Александрова 79

По мнению Ирины Фалькао, 2020 год внесет заметное оживление в жизнь певицы, вернет забытые чувства и страсти и может даже вновь пробудить писательский дар.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, /Нина Зотина

Приближающийся 2020 год будет очень удачным для Лолиты Милявской, переживающей сейчас непростой развод со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Так считает астропсихолог Ирина Фалькао. По ее мнению кризис в семье 55-летней певицы и 44-летнего тренера по сквошу назревал давно.

«Было видно, что в глазах Лолиты пропал тот самый огонек, веселая безуминка, за которые мы ее так любим, — говорит Фалькао. — Рядом с Дмитрием она превратилась в обычную домохозяйку, которая варит варенье на кухне», — приводит слова специалиста по звездам и психологии интернет-портал Дни.ру.

Однако, по словам Фалькао, расставание с Дмитрием позволит артистке выйти на новый виток — как в творчестве, так и в личной жизни. В грядущем году к Лолите вернется ее былая легкость и давно забытые чувства и страсти, и она будет наслаждаться каждым прожитым днем. Певица будет невероятно продуктивна в творчестве в 2020 году и даже сможет проявить себя в совершенно новом амплуа — например, напишет сценарий для художественного фильма.

Сплошное везение поджидает Милявскую и на личном фронте. По мнению специалиста, велика вероятность, что певица создаст новую семью и даже заведет еще одного ребенка. Единственное, чего нужно опасаться Лолите, это неумеренность в еде и алкоголе.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Лолита Милявская пытается через суд признать ее почти 10-летний брак с Дмитрием Ивановым фиктивным. На днях она рассказала, как выгнала пятого супруга из дома посреди ночи с вещами и семью тысячами евро в конверте.

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