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«Папины копии»: Стас Михайлов буквально светится в объятиях своих дочек

, 13:01 | Карина Бернтгольц Фото 169

Фото звездного отца в окружении дочерей растрогало пользователей и вызвало у них умиление.

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Фото, видео: Instagram @stas_mihailoff

Российский эстрадный певец Стас Михайлов опубликовал в социальной сети трогательные фото, на которых позирует вместе со своими дочерьми. Малышки обнимают звездного папу, а сам артист не может скрыть радости от встречи со своими наследницами и широко улыбается.

«Папа приехал», — объяснил исполнитель в комментариях.

Михайлов признался, что не успевает следить за тем, как растут его дети. По его наблюдениям, с годами меняется не только их внешность, но эмоции в глазах. Каждые встречи с семьей для певца особенно приятны, и в один из таких моментов он решил поделиться эмоциями с поклонниками.

Подписчики не смогли скрыть умиления от таких нежных и милых кадров. Многие отметили, что малышки Михайлова очень похожи на отца, и пожелали девочкам счастья и благополучия в жизни.

«Для детей самое главное, чтобы папа и мама были над головой!»

«Как сильно эти малышки похожи на папу! Здоровья вам!»

«Стас светится!»

«Папины копии!»

«Милые, папины красотулечки!» — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михайлов опубликовал в Instagram снимок с семилетней дочкой Машей.

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