«Вылитый папа!»: Стас Михайлов показал фото семилетней дочки

Стас Михайлов — кумир миллионов российских женщин — в очередной раз завоевал сердца фанаток. Певец опубликовал в Instagram снимок с семилетней дочкой Машей. Подписчики пришли в восторг от трогательного фото.

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«Вечная любовь!» — подписал пост звезда.

Поклонницы тут же отметили — Маша копия своего папы. На снимке девочка нежно обнимает отца и смотрит в камеру огромными красивыми глазами.

«Ой, папусина дочка!»

«Счастливое детство в папиных руках!»

«А дочурка — вылитый папа!»

«Очень тепло, уютно и душевно. Когда папа и дочечка вместе и счастливы», — написали фолловеры.

Стас Михайлов — отец пятерых детей. Правда, ребятишки появились на свет от разных женщин. Десятилетняя Иванна и семилетняя Маша родились от нынешней супруги Инны; 18-летний сын Никита — от первого брака с Инной Гроб; 14-летняя дочь Дарья, появилась на свет во время романа певца с Натальей Зотовой. Помимо этого, исполнитель трепетно и нежно относится к детям супруги Инны от первого брака — 26-летнему Андрею и 20-летней Еве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Стаса Михайлова занимается фигурным катанием у Евгения Плющенко.