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Какой новый знак появится на российских дорогах в 2020 году

, 17:19 | Карина Бернтгольц Видео 42

ГИБДД, Росавтодор и Минтранс подготовили поправки к правилам дорожного движения.

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Фото, видео: ТАСС / Бобылев Сергей; www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Komsomolskaya Pravda

В России готовятся поправки к правилам дорожного движения. В разработке изменений задействованы сразу три ведомства: Минтранс, ГИБДД и Росавтодор. Новые правила должны вступить в силу уже в 2020 году.

После внесения изменений на дорогах появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне, которые будут предупреждать водителей об установленных поблизости переносных камерах-треногах. Новые знаки можно будет фиксировать на временных переносных опорах и информационных щитах.

Кроме того, с 2020 года планируется запретить использовать знаки «Главная дорога» и «Уступи дорогу» на прямоугольных щитах с желто-зеленым фоном. По мнению экспертов, они ухудшают восприятие информации у водителей, пишет «Коммерсантъ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минтранс подготовил поправки в ПДД для гироскутеров и электросамокатов.

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