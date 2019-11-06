Минтранс подготовил поправки в ПДД для гироскутеров и электросамокатов

За лихачей на гироскутерах, сегвеях и электросамокатах взялись в Минтрансе. В ведомстве совместно с ГИБДД разрабатывают правила дорожного движения.

Популярные среди молодежи устройства на колесах будут называться «средства индивидуальной мобильности». Под это определение подпадают роликовые коньки, обычные и электросамокаты, скейтборды, гироскутеры и другие гаджеты.

Для них разработают новые знаки, разметки и ограничения. И все это для того, чтобы снизить количество аварий. Корреспондент МИЦ «Известия» Елена Норкунайте с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как в Петербурге взорвался электросамокат.