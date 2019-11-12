«Шальная бестия» Лобода взбудоражила юзеров «постельным» фото

Певица Светлана Лобода поделилась соблазнительным фото на своей странице в Instagram. Артистка лежит обнаженная в кровати, прикрывая грудь только махровым белым полотенцем.

«Шальная бестия», — подписала снимок знаменитость.

Instagram @lobodaofficial

Такой подписью звезда анонсировала выход новой песни в ближайшее время. Поклонники тут же стали засыпать певицу вопросами о новом альбоме, а также оставили комплименты в ее адрес.

«Почему это так красиво? Света, мы ждем альбом»;

«Хороша, чертовка»;

«Ожидание — самая мучительная вещь, но этого того стоит. Это будет взрыв»;

«Вы прекрасны. Так, когда выйдет новый суперстаровский альбом?» — уточнили фолловеры у знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Лобода рассказала, почему женщины любят трагизм и драму.