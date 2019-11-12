  1. Пятый канал
  4. «Шальная бестия» Лобода взбудоражила юзеров «постельным» фото

«Шальная бестия» Лобода взбудоражила юзеров «постельным» фото

, 20:35 | Мия Субботина 1 011

Артистка опубликовала фото в социальной сети и анонсировала выход новой песни.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода поделилась соблазнительным фото на своей странице в Instagram. Артистка лежит обнаженная в кровати, прикрывая грудь только махровым белым полотенцем.

«Шальная бестия», — подписала снимок знаменитость.

Instagram @lobodaofficial

Такой подписью звезда анонсировала выход новой песни в ближайшее время. Поклонники тут же стали засыпать певицу вопросами о новом альбоме, а также оставили комплименты в ее адрес.

«Почему это так красиво? Света, мы ждем альбом»;

«Хороша, чертовка»;

«Ожидание — самая мучительная вещь, но этого того стоит. Это будет взрыв»;

«Вы прекрасны. Так, когда выйдет новый суперстаровский альбом?» — уточнили фолловеры у знаменитости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Светлана Лобода рассказала, почему женщины любят трагизм и драму.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.85
-0.06 70.42
-0.06
Гороскоп на 12 ноября: транзит Меркурия через Солнце открывает возможности!

Последние новости

20:57
Доцента СПбГУ Соколова обвинили в потоплении корабля с ученым на борту
20:46
Жена Алека Болдуина призналась, что потеряла ребенка — видео
20:35
«Шальная бестия» Лобода взбудоражила юзеров «постельным» фото
20:28
Рэпера T.I. раскритиковали за регулярные проверки дочери на предмет девственности
20:16
Подруг дочерей Хачатуряна обвинили в подстрекательстве к убийству: эксклюзивная переписка
20:13
Какое наказание придумали для бывших супругов, которые не могут поделить детей

Сейчас читают

Видео танца доцента Соколова с убитой студенткой СПбГУ обсуждают в сети
«Его не надо в тюрьму. Он умрет»: Родители доцента СПбГУ Соколова о сыне
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев