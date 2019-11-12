Адвокат родственников Хачатурян считает, что подруги подстрекали сестер к убийству отца

В переписке дочерей убитого Михаила Хачатуряна с подругами есть подстрекательства к убийству. Так считает адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко.

«Те подруги, которые сейчас рассказывают о насильственных действиях (Михаила Хачатуряна в отношении дочерей — Прим. ред) подстрекали их к убийству. Подстрекали сестер к убийству отца», — сказала Нитченко.

Она подтвердила, что родственники Хачатуряна написали на девушек заявление в Следственный комитет. По ее словам, в настоящее время подруги сестер проходят по делу в качестве главных свидетелей.

«То, что подруги советовали убить отца, четко видно по переписке. Одна это советовала за день до убийства. А другая, это подтверждается материалами дела, советовала это в феврале 2018 года», — добавила адвокат.

Нитченко сказала, что переписка была удалена сестрами перед убийством. Чтобы стереть ее из WhatsApp, они даже наняли специалиста, что также подтверждается перепиской.

«Они готовились к этому убийству. И спусковым крючком для них были советы этих самых подруг, которые сейчас являются свидетелями в деле», — уверена юрист.

В заключение она сказала, что пока удалось ознакомиться только с 5% переписки, восстановленной Следственным комитетом.

Ранее 5-tv.ru публиковал фрагмент переписки одной из сестер Хачатурян с подругами, о котором рассказала адвокат.