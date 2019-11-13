Коммунисты против переноса тела Ленина в Петербург

В Петербурге готовятся встречать Ленина..... Не на броневике, но всерьез рассматривают инициативу перенести тело вождя мирового пролетариата из Москвы в Северную столицу.

Это, якобы, должно увеличить поток туристов. Ведь те, например, кто едет из Китая и Вьетнама, неизменно интересуются местами, связанными с революцией. Тем более город так долго носил имя вождя. В качестве альтернативы Мавзолею называют музеи Северной столицы — в том числе, Кунсткамеру или историко-культурный комплекс в Разливе. Однако, петербургские коммунисты категорически против.

«Против этой инициативы, поскольку мы считаем, что она никоим образом не подкреплена общественным запросом. Все должно остаться так, как есть сейчас. Как решило в свое время советское правительство, как решил советский народ», — считает секретарь Горкома КПРФ в Санкт-Петербурге Роман Кононенко.

Споры о том, как быть с забальзамированными останками вождя, которые уже почти век лежат в центре Москвы, идут давно. Среди прочих звучат предложения захоронить Ленина. Кстати, на Волковском кладбище в Петербурге есть семейная могила Ульяновых. И одно из мест — до сих пор пустует.