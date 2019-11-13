Премьера второго сезона «Содержанок» состоится зимой 2020 года

Второй сезон сериала «Содержанки» можно будет посмотреть уже предстоящей зимой — режиссеры Константин Богомолов и Дарья Жук завершили его съемки.

Кино повествует о приехавших в Москву в поисках легкого заработка иногородних девушках, которые преимущественно решают свои проблемы за счет интимных отношений с богатыми мужчинами.

«Богомолов создал калейдоскоп интересных характеров, и мы во втором сезоне дали возможность персонажам раскрыться», — приводит «Аргументы и факты» слова Дарьи Жук.

В картине снялись Дарья Мороз, Софья Эрнст, Мария Фомина, Сергей Бурунов, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Александр Кузнецов, Константин Лавроненко, Виктор Вержбицкий, Игорь Верник, Александр Молочников, Роман Волобуев.

Премьера первого сезона сериала состоялась в марте 2019 года. Для театрального режиссера, супруга телеведущей Ксении Собчак, это был дебют в жанре многосерийного кино.

Ранее звезда сериала «Содержанки» Мария Фомина порадовала подписчиков в Instagram «горячим» провокационным фото.