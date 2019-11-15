Стас Пьеха хочет, чтобы его сын переехал в Москву и он мог чаще его видеть

Стас Пьеха откровенно рассказал о наркозависимости. Из-за чего у молодого артиста случился инфаркт? Как певцу удалось вернуться к нормальной жизни? Сколько денег он потратил на строительство реабилитационных клиник? И почему певец до сих пор не нашел свою любовь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Он родился в звездной семье. Мама — известная певица и телеведущая, а творчество бабушки Эдиты Пьехи было известно на весь союз. Впрочем, бабушкой Стас ее никогда не называл.

«Ну, у нас как-то не принято вот эти вот ярлыки, бабушки, там прабабушки. Они ж сразу как-то утяжеляют образ. А она у нас всегда молодая, так она сама решила, поэтому она у нас Эдита, мама — Илона», — рассказывает певец.

На гастроли мальчика брали не для того, чтобы привить любовь к сцене. Его просто не с кем было оставить.

«Как правило, в таких случаях у ребенка формируется комплекс недолюбленности. Что это значит? Это значит, есть установка ненужности, которая вырабатывает в человеке программу на самоуничтожение. Это предрасположенность к вредным привычкам — спиртное, наркотики и так далее», — объясняет психолог Александр Кичаев.

В семь лет начал курить, потом употреблять спиртные напитки, а затем в его жизни появились наркотики.

«Да, я наркоман, да я десять лет в своей жизни употреблял, и это, наверное, были самые яркие впечатления и самые жуткие моменты».

Пьеха выносил вещи из дома, не раз попадал в милицию. А однажды устроил в квартире пожар. Тогда родственники забили тревогу и занялись его лечением.

«Через два дня было невыносимо жить, на третий приходилось вернуться к употреблению. И никакие реанимации, реабилитации меня не останавливали».

Он трижды попадал в реанимацию. Стас вспоминает: было очень трудно, но он смог отказаться от наркотиков. Помогла музыка: в 2004 началась его карьера на сцене.

О личной жизни Пьеха рассказывает очень редко. Он тщательно скрывал, что женился. Избранницей стала модель Наталья Горчакова. Она родила Стасу сына, но семейная жизнь не сложилась.

«Они жили тогда в Испании. Я жил тогда в Москве, работал, беспредельствовал, разносил свою жизнь в хлам. Потом приехала Наташа, все это увидела, у нее это „не смонтировалось“. Ну и стало понятно, что дальше ничего», — вспоминает Стас.

11 лет он не принимал наркотики. Но все-таки сорвался. Стасу пришлось начать лечение сначала. Снова больницы, срывы. Пьеха даже пережил инфаркт.

Когда Стасу удалось преодолеть зависимость, он решил, что должен помочь справиться и другим. Пьеха открыл реабилитационную клинику и сейчас вкладывает в ее развитие практически все свои деньги.

«Для меня это очень много. То есть то, что я вложил, я никогда в жизни не знал, что у меня будет возможность столько вкладывать. Я все заработанное, потом еще что-то вынул, потом недвижку еще какую-то продал, квартиру продал, потом еще в долги залезал», — говорит Пьеха.

Не повторять ошибок своих родственников Стас стремится в отношениях с сыном.

«Сложилась ситуация аналогичная той, которая была у самого Стаса в детстве. Есть мама, бабушка и где-то на расстоянии папа. У Стаса есть чувство вины, ответственности. И, конечно, он будет пытаться не допустить такую ситуацию, которая была у него самого», — рассказывает психолог Александр Кичаев.

Сейчас мальчик живет с мамой в Петербурге и видится с отцом редко.

«Ему сейчас пять, весной будет шесть. Потихоньку надо в Москву перебираться. Потому что упустить ребенка, как меня в свое время; я бы не хотел, чтобы у него история подобная была из-за меня».

Теперь Стас ведет здоровый образ жизни, не употребляет даже алкоголь. Активно занимается спортом и держит себя в форме.

Пьеха много работает: выступает с концертами, ездит на гастроли. Недавно отметил юбилей — 15 лет сольной карьеры.

«Такие артисты, как Стас, должны собирать многотысячные стадионы. Потому что это человек, у которого есть философия, ум, характер, это очень важно» — говорит продюсер Иосиф Пригожин.

«Я горжусь тем, что у нас на сцене есть такой артист с непростой судьбой, сам сложный, но безумно интересный и талантливый», — отвечает журналистам певица Валерия.

Но романтиком Стас Пьеха остается только на сцене. Певец говорит, что жениться больше не собирается.

«Не работает старая схема уже. Сейчас народ женится, разводится. Может, стоит повременить с этим? Вдруг через несколько лет появится какой-то новый свод правил, новое понимание ситуации».

Психолог отмечает, причину неудач в любви нужно искать в детстве Стаса, когда он получал мало внимания от самых близких ему женщин.

«Как только ему встречается женщина, которая его искренне любит, он на нее „садится“ или просто с ней расстается. Ему с ней интересно», — утверждает психолог Александр Кичаев.

Стас Пьеха по-прежнему одинок. Найдется ли та самая, кто сможет растопить его сердце и сделать по-настоящему счастливым?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Пьеха устал от вопросов о помощи бабушки.