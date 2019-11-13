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Таролог предсказал Бузовой замужество в 2020 году

, 13:30 | Алиса Старжевская 26

Финалист «Битвы экстрасенсов» рассказал о свадьбе артистки и рождении дочерей.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 671

Александр Кинжинов, участник 18-й «Битвы экстрасенсов», предсказал Ольге Бузовой торжественную свадьбу в следующем году и рождение двух дочерей. Кинжинов не раз делал расклады на судьбы знаменитостей в телепроекте и в этот раз решил посмотреть, что скажут карты о популярной исполнительнице. Участник шоу не только поделился предсказанием, но и описал внешность будущего избранника.

«Совсем скоро она встретит мужчину, и все мы увидим, наконец, свадьбу Бузовой. Уже в следующем году. Я вижу очень высокого шатена — мужчину с юга, с южным характером. А вот родит Ольга, к сожалению, не сразу. Это будет поздний ребенок, примерно в 37-38 лет. И это будет девочка. Всего у нее по судьбе две девочки подряд», — поделился Кинжинов с сайтом Teleprogramma.pro.

Телепроект по поиску второй половины с участием Ольги в самом разгаре, и поклонники гадают, кто же станет избранником певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что астролог Лилия Любимова предсказала Ольге Бузовой бурный роман в этом году.

Тема:
Ольга Бузова 671
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