Таролог предсказал Бузовой замужество в 2020 году

Александр Кинжинов, участник 18-й «Битвы экстрасенсов», предсказал Ольге Бузовой торжественную свадьбу в следующем году и рождение двух дочерей. Кинжинов не раз делал расклады на судьбы знаменитостей в телепроекте и в этот раз решил посмотреть, что скажут карты о популярной исполнительнице. Участник шоу не только поделился предсказанием, но и описал внешность будущего избранника.

«Совсем скоро она встретит мужчину, и все мы увидим, наконец, свадьбу Бузовой. Уже в следующем году. Я вижу очень высокого шатена — мужчину с юга, с южным характером. А вот родит Ольга, к сожалению, не сразу. Это будет поздний ребенок, примерно в 37-38 лет. И это будет девочка. Всего у нее по судьбе две девочки подряд», — поделился Кинжинов с сайтом Teleprogramma.pro.

Телепроект по поиску второй половины с участием Ольги в самом разгаре, и поклонники гадают, кто же станет избранником певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что астролог Лилия Любимова предсказала Ольге Бузовой бурный роман в этом году.