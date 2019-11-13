Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством

Сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством. Как стало известно 5-tv.ru, звездная пара уже обратилась в полицию с заявлением о том, что некая женщина пишет в соцсетях сообщения с угрозами их несовершеннолетнему сыну.

Сообщается, что злоумышленница угрожала ребенку расправой и «насылала» проклятия. Столичные полицейские отправили заявление по месту регистрации семьи.

Также стало известно, что фигурист и продюсер обратились к известному адвокату, чтобы он представлял их интересы.

Правоохранители проводят проверку по факту этого обращения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рудковская рассказала о самом тяжелом этапе в жизни.