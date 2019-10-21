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  4. «Я просто не хотела жить»: Рудковская рассказала о самом тяжелом этапе в жизни

«Я просто не хотела жить»: Рудковская рассказала о самом тяжелом этапе в жизни

, 13:28 53

Сложнее всего Яне пришлось, когда бывший супруг пытался лишить ее родительских прав.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Продюсер Яна Рудковская назвала самым тяжелым моментом своей жизни борьбу с бывшим супругом за сохранение родительских прав. Об этом она рассказала на одном из семинаров, где делилась опытом с поклонниками.

«Это был самый трудный момент моей жизни. Я просто не хотела жить. Я прошла с ним 221 суд, я боролась с адвокатами, доказывала, лазала через заборы. Мои слезы не видел никто», — цитирует Рудковскую Starhit.

По информации издания, продюсер плакала, рассказывая об этом. Она подчеркнула, что в подобной ситуации любая мать почувствовала бы себя сломленной. По ее словам, потеря ребенка даже у сильной женщины оставит в душе трещину, которую будет очень тяжело заклеить.

В настоящее время Яна Рудковская счастлива в браке. В сентябре 2009 года она вышла замуж за олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Пара воспитывает сына Александра.

Брак с Плющенко стал вторым для Рудковской. С 2001 по 2009 год она была замужем за миллиардером Виктором Батуриным. От него она родила сына Николая.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Яна Рудковская призналась, что не сможет родить еще раз. Причиной стала хирургическая операция, после которой вынашивание ребенка для нее стало физически невозможным.

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