«Я просто не хотела жить»: Рудковская рассказала о самом тяжелом этапе в жизни

Продюсер Яна Рудковская назвала самым тяжелым моментом своей жизни борьбу с бывшим супругом за сохранение родительских прав. Об этом она рассказала на одном из семинаров, где делилась опытом с поклонниками.

«Это был самый трудный момент моей жизни. Я просто не хотела жить. Я прошла с ним 221 суд, я боролась с адвокатами, доказывала, лазала через заборы. Мои слезы не видел никто», — цитирует Рудковскую Starhit.

По информации издания, продюсер плакала, рассказывая об этом. Она подчеркнула, что в подобной ситуации любая мать почувствовала бы себя сломленной. По ее словам, потеря ребенка даже у сильной женщины оставит в душе трещину, которую будет очень тяжело заклеить.

В настоящее время Яна Рудковская счастлива в браке. В сентябре 2009 года она вышла замуж за олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Пара воспитывает сына Александра.

Брак с Плющенко стал вторым для Рудковской. С 2001 по 2009 год она была замужем за миллиардером Виктором Батуриным. От него она родила сына Николая.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Яна Рудковская призналась, что не сможет родить еще раз. Причиной стала хирургическая операция, после которой вынашивание ребенка для нее стало физически невозможным.