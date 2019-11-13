Никита Ефремов вышел в свет с возлюбленной Марией Иваковой

Актер Никита Ефремов и ведущая Мария Ивакова появились на премии журнала Glamour, впервые не скрывая на людях чувств друг к другу. На церемонии звезды получили награду в номинации «Пара года», пишет журнал «СтарХит».

Ранее 33-летняя звезда проектов «Орел и решка. Шопинг» и «Утро Пятницы» Мария Ивакова публично переживала, что к этому возрасту не успела создать семью. Теперь же она рассказывает подписчикам в соцсетях о том, как счастлива с Ефремовым.

Instagram @glamour_russia

По ее словам, потомок актерской династии устраивает девушке запоминающиеся сюрпризы. Такие, как романтический подарок под лестницей или сертификат на прыжок с парашютом. Никита же отмечает, что Мария забоится о нем, и как сторонница здорового образа жизни, приучила артиста к правильному питанию.

Вопреки ожиданиям поклонников, звезды пока не торопятся со свадьбой и наслаждаются конфетно-букетным периодом.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники в восторге от нежной любви Никиты Ефремова и Марии Иваковой.