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  4. Никита Ефремов вышел в свет с возлюбленной Марией Иваковой

Никита Ефремов вышел в свет с возлюбленной Марией Иваковой

, 16:15 | Валентин Черников Фото 62

Пара впервые перестала скрывать чувства на людях.

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Фото, видео: Instagram @maria_ivakova, @glamour_russia

Актер Никита Ефремов и ведущая Мария Ивакова появились на премии журнала Glamour, впервые не скрывая на людях чувств друг к другу. На церемонии звезды получили награду в номинации «Пара года», пишет журнал «СтарХит».

Ранее 33-летняя звезда проектов «Орел и решка. Шопинг» и «Утро Пятницы» Мария Ивакова публично переживала, что к этому возрасту не успела создать семью. Теперь же она рассказывает подписчикам в соцсетях о том, как счастлива с Ефремовым.

Instagram @glamour_russia

По ее словам, потомок актерской династии устраивает девушке запоминающиеся сюрпризы. Такие, как романтический подарок под лестницей или сертификат на прыжок с парашютом. Никита же отмечает, что Мария забоится о нем, и как сторонница здорового образа жизни, приучила артиста к правильному питанию.

Вопреки ожиданиям поклонников, звезды пока не торопятся со свадьбой и наслаждаются конфетно-букетным периодом.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники в восторге от нежной любви Никиты Ефремова и Марии Иваковой.

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