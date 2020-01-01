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Пять стран, где пухленькие девушки затмевают худых

, 0:16 | Алиса Старжевская 22

Рассказываем, где в мире полнота считается признаком здоровья, привлекательности и достатка.

Фото: www.globallookpress.com / Cris Faga

Пока в России, да и большинстве стран мира, ценятся стройные и подтянутые, в некоторых регионах предпочитают полноту худощавости. Издание «МедикФорум» составило ТОП-5, куда попали Греция, Мексика, ЮАР, Саудовская Аравия и Бразилия.

В Греции полных девушек считают здоровыми и наличие небольшого живота никого не смущает, в Мексике — исторически ценят аппетитные формы, в ЮАР — это признак богатства и достатка, а также здоровья, поскольку именно здесь широко распространены такие заболевания, как ВИЧ и СПИД. В Саудовской Аравии полнота — дань социальному статусу, а в Бразилии — национальное достояние, ведь женщины с более скромными формами не способны завлекать мужчин танцами.

Интересно, что все вышеназванные страны объединяет теплый климат и более спокойный, чем в России, темп жизни. Но не стоит путать полноту с ожирением, которое чревато осложнениями со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 звезд, склонных к полноте.

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