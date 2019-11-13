Видео: петербуржца жестко избили и ограбили на 3 миллиона рублей

Житель Санкт-Петербурга был избит и ограблен на три миллиона рублей у собственного подъезда. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом нападения на мужчину.

На кадрах видно, как петербуржец отходит от автомобиля, предположительно такси, и направляется к себе домой. У подъезда к нему подходит другой человек и наносит первому несколько ударов кулаком в лицо.

Растерявшийся петербуржец пытается убежать; начинается погоня. Через несколько секунд мужчина и злоумышленник скрываются из поля зрения камеры за припаркованными автомобилями. Проходит еще немного времени и в кадре появляется убегающий с сумкой грабитель.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 11 ноября примерно в 21:00. Ограбленный 22-летний петербуржец возвращался к себе домой на проспекте Маршала Жукова. В сумке, которую забрал нападавший, лежали три миллиона рублей, банковские карты и документы. Деньги принадлежали матери ограбленного.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом ограблении в Санкт-Петербурге — таксист изнасиловал и забрал деньги у колясочницы.