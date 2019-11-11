Петербургский таксист изнасиловал и ограбил колясочницу

Таксист подозревается в изнасиловании и ограблении колясочницы в Петербурге. Вопиющий инцидент произошел ночью во дворе одного из домов по Красносельскому шоссе в микрорайоне Горелово.

Как стало известно 5-tv.ru, 26-летняя девушка спустилась к вызванной через мобильное приложение машине такси и объявила водителю об отмене заказа. По версии следствия, после этого гражданин Узбекистана усадил пассажирку в автомобиль, ее коляску убрал в багажник, затем изнасиловал женщину.

Кроме того, 26-летний таксист отобрал у пострадавшей 900 рублей и потребовал в качестве компенсации за отмененный вызов еще пять тысяч рублей. Он проводил девушку до квартиры, где ее родственница отдала деньги.

Подозреваемый вскоре был задержан правоохранителями. Возбуждено уголовное дело. Расследование инцидента продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании спустя 44 года.