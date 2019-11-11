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Петербургский таксист изнасиловал и ограбил колясочницу

, 12:03 | Василий Заика Видео 275

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев, Зураб Джавахадзе; www.globallookpress.com / Marijan Murat, Natalya Loginova

Таксист подозревается в изнасиловании и ограблении колясочницы в Петербурге. Вопиющий инцидент произошел ночью во дворе одного из домов по Красносельскому шоссе в микрорайоне Горелово.

Как стало известно 5-tv.ru, 26-летняя девушка спустилась к вызванной через мобильное приложение машине такси и объявила водителю об отмене заказа. По версии следствия, после этого гражданин Узбекистана усадил пассажирку в автомобиль, ее коляску убрал в багажник, затем изнасиловал женщину.

Кроме того, 26-летний таксист отобрал у пострадавшей 900 рублей и потребовал в качестве компенсации за отмененный вызов еще пять тысяч рублей. Он проводил девушку до квартиры, где ее родственница отдала деньги.

Подозреваемый вскоре был задержан правоохранителями. Возбуждено уголовное дело. Расследование инцидента продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании спустя 44 года.

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Петербургский таксист изнасиловал и ограбил колясочницу

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