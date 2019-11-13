Курьезный случай под Тулой. Там кота-наркокурьера подменили на суде. Животное проходило вещдоком по делу о попытке переправки наркотиков в колонию. Бывший заключенный после освобождения якобы планировал с помощью выращенного в неволе кота передавать сокамерникам запрещенные вещества. Хвостатого курьера даже поймали с поличным. Однако, пока шло следствие, питомец сбежал из зооуголка, куда был сдан полицией на хранение.

И вот на очередное заседание был представлен тот самый «особо важный вещдок», но только как оказалось уже другого окраса — и морда в пятнах, и лапы не все белые. Адвокаты заявили о попытке фальсификации доказательств. После претензий защиты, суд вынужден был объявить перерыв до 14 ноября.

О задержании тульской полицией кота с гашишем и амфетомином, спрятанными в ошейнике, 5-tv.ru подробно рассказывал в августе 2018 года. А буквально на днях кошку-наркокурьера поймали на территории колонии в Менделеевске, в Татарстане.