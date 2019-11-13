«Вот это тигрица!»: Лобода выложила сексуальный снимок из постели

Светлана Лобода опубликовала в Instagram утреннее фото из постели. Но от ощущения пробуждения в кадре нет и следа. Судя по макияжу и прическе, певица давно привела себя в порядок после сна, либо не ложилась вовсе.
«Вреся вставать…», — написала звезда.
Некоторым подписчикам такой сексуальный налет показался излишним.
«Почти порно. Не к лицу вам. Все и так знают, что у вас красивая фигура»;
«И с фотографом, и с парикмахером, и визажистом. Не постель, а «общага“», — пошутили фолловеры.
Большинство же воздержалось от колкостей и в который раз отметило прекрасную фигуру Лободы.
«Вот это тигрица»;
«Света, ты бомбическая самочка»;
«С вашими фотографиями встаем и ложимся», — написали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода взбудоражила юзеров «постельным» фото.