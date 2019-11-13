«Вот это тигрица!»: Лобода выложила сексуальный снимок из постели

Светлана Лобода опубликовала в Instagram утреннее фото из постели. Но от ощущения пробуждения в кадре нет и следа. Судя по макияжу и прическе, певица давно привела себя в порядок после сна, либо не ложилась вовсе.

«Вреся вставать…», — написала звезда.

Instagram @lobodaofficial

Некоторым подписчикам такой сексуальный налет показался излишним.

«Почти порно. Не к лицу вам. Все и так знают, что у вас красивая фигура»;

«И с фотографом, и с парикмахером, и визажистом. Не постель, а «общага“», — пошутили фолловеры.

Большинство же воздержалось от колкостей и в который раз отметило прекрасную фигуру Лободы.

«Вот это тигрица»;

«Света, ты бомбическая самочка»;

«С вашими фотографиями встаем и ложимся», — написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода взбудоражила юзеров «постельным» фото.