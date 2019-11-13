  1. Пятый канал
  4. «Вот это тигрица!»: Лобода выложила сексуальный снимок из постели

«Вот это тигрица!»: Лобода выложила сексуальный снимок из постели

, 21:13 | Валентин Черников Фото 21

Певица подразнила фанатов фотографией в нижнем белье.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода опубликовала в Instagram утреннее фото из постели. Но от ощущения пробуждения в кадре нет и следа. Судя по макияжу и прическе, певица давно привела себя в порядок после сна, либо не ложилась вовсе.

«Вреся вставать…», — написала звезда.

Instagram @lobodaofficial

Некоторым подписчикам такой сексуальный налет показался излишним.

«Почти порно. Не к лицу вам. Все и так знают, что у вас красивая фигура»;

«И с фотографом, и с парикмахером, и визажистом. Не постель, а «общага“», — пошутили фолловеры.

Большинство же воздержалось от колкостей и в который раз отметило прекрасную фигуру Лободы.

«Вот это тигрица»;

«Света, ты бомбическая самочка»;

«С вашими фотографиями встаем и ложимся», — написали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода взбудоражила юзеров «постельным» фото.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.20
0.35 70.67
0.25
Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака

Последние новости

21:29
В Крыму пропала пятилетняя девочка
21:24
Суд не будет привлекать Киркорова и Галкина как свидетелей по делу о терроризме
21:22
Бойца MMA Дмитрия Сосновского арестовали в Москве
21:13
«Вот это тигрица!»: Лобода выложила сексуальный снимок из постели
20:57
Звезда «Игры престолов» засветился в Великом Новгороде — видео
20:45
Бесплатные онколекарства из Казахстана продавали в России

Сейчас читают

Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака
Гороскоп на 13 ноября: молчание — золото, а информация — бриллиант
Любовь и драма доцента СПбГУ: Почему девушки предпочитают пожилых мужчин

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев