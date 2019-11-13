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На мурманской судоверфи загорелось судно — фото

, 16:20 | Светлана Александрова Фото 37

Пожарные справились с огнем на корабле меньше чем за час, сейчас продолжается проливка.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Мурманске около 14:45 загорелось судно, стоящее у причала на территории судоверфи. Как стало известно 5-tv.ru, на сухогрузе «Аметист» размером 54 на 10 метров горели личные вещи и одежда команды.

Пламя успело распространиться на площади 13 квадратных метров. Уже к 15:25 огонь удалось локализовать, еще через пять минут пожарные рапортовали о ликвидации пожара. Сейчас продолжается проливка сгоревших конструкций. Сообщений о пострадавших нет. Причины возгорания выясняют правоохранительные органы.

Ранее 5tv.ru рассказывал о крупном пожаре в мурманском морском порту. 21 октября там сгорел ангар площадью 500 квадратных метров.

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