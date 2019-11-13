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  4. МВД проводит проверку после угроз убийством сыну Плющенко и Рудковской

МВД проводит проверку после угроз убийством сыну Плющенко и Рудковской

, 17:03 | Нюра Незванова 188

В ведомстве сообщили, что неизвестные не только угрожали ребенку, но и вымогали деньги.

Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Правоохранители проводят проверку по факту заявления об угрозах убийством сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Обращение в полицию поступило от адвоката звездной пары.

Там указано, что мальчику поступили сообщения от неизвестных людей, которые угрожали его жизни и здоровью, а также вымогали деньги у несовершеннолетнего.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку в порядке ст.
144-145 УПК РФ, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская телеведущая Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко в Telegram-канале «Голубь мира» подтвердили данные о том, что их сыну поступали угрозы. Звездные родители отметили, что сейчас ведется расследование по факту происшествия, однако о подробностях в интересах следствия они не сообщают.

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