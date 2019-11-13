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Рудковская и Плющенко о расследовании по угрозам сыну: «Полиция на верном пути»

, 14:05 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 744

Звездные родители в интересах следствия пока что не дают подробных комментариев по ситуации.

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Фото, видео: ТАСС / Куров Александр; 5-tv.ru

Российская телеведущая Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко в Telegram-канале «Голубь мира» подтвердили данные о том, что их сыну Саше поступали угрозы. Звездные родители отметили, что сейчас ведется расследование по факту происшествия, однако о подробностях в интересах следствия они не сообщают.

Знаменитости надеются, что полиция в ближайшее время установит личность злоумышленника и он будет наказан.

«Полиция уже на верном пути, и я надеюсь эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление», — написано в Telegram.

Представитель Рудковской и Плющенко подтвердила 5-tv.ru поступившую информацию.

«Написано заявление. Идет проверка по данному вопросу. Пока в интересах следствия и несовершеннолетнего ребенка мы комментариев не даем никаких», — сообщила Татьяна Стукалова.

Ранее 5-tv.ru писал, что сыну Яны Рудковской и Евгения Плющенко угрожают убийством. Звездная пара уже обратилась в полицию с заявлением о том, что некая женщина пишет их сыну в социальной сети сообщения с угрозами.

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