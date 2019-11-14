Беременная жена Дмитрия Тарасова сшила три одинаковых купальника с дочкой

Дмитрий Тарасов вместе с беременной супругой Анастасией Костенко и годовалой дочкой Миланой отправились в отпуск. Звездная семья выбрала для отдыха отель в Абу-Даби. В путешествии модель, ожидающая рождения второго ребенка, не прекращает удивлять подписчиков в Instagram чудными купальниками.

Анастасия Костенко весьма основательно подготовилась к отпуску за границей. Жена футболиста сшила несколько комплектов купальных костюмов для дочки, которые идеально сочетаются или полностью копируют мамины купальники. Фото с тремя комплектами «нарядов» супруга спортсмена опубликовала в Instagram.

Instagram @kostenko.94

Дмитрия Тарасова на этот раз не заставили надевать плавки в одном стиле с супругой.

«В этот раз я решила не мучить любимого с family look, поэтому ограничилась идеей «Мама-Дочка», — пояснила в соцсети звезда.

Поклонники Анастасии Костенко оценили оригинальную идею кумира. Фанаты восхитились тому, как мило смотрятся мама и маленькая дочь в одинаковых пляжных нарядах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруга Дмитрия Тарасова процитировала жену Гитлера.