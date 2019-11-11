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«Молча подавать патроны»: супруга Тарасова процитировала жену Гитлера

, 18:41 | Мия Субботина 51

Анастасия Костенко решила поддержать мужа после травли в сети.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал фото на своей странице в Instagram. Спортсмен оповестил фанатов, что отправляется на отдых для восстановления и возвращения в форму. Компанию ему составят жена Анастасия и дочь Милана.

«Отдохну, перезагружусь, наберусь сил, и готов стартовать. Восстановление в режиме нон-стоп, осталось немного и я готов! Спасибо всем, кто верил и верит, а другим — спасибо за стимул быть лучше себя вчерашнего!» — подчеркнул спортсмен.

После недавних нападок в адрес мужа, Анастасия Костенко решила оставить комментарий под постом в его поддержку.

«Даже если весь мир будет против тебя, я буду тихо стоять за твоей спиной… И молча подавать патроны», — написала Анастасия.

Instagram @tarasov23

Фолловеры Тарасова пришли в негодование от цитаты Анастасии, которую приписывают Еве Браун — жене Адольфа Гитлера.

«А чья цитата хоть знаете?»;

«Настенька, какие патроны! Я думала вы против насилия! Мир не против Димы, а против поступков и слов, которые подают плохой пример!»;

«Молча подавать патроны. Странно, что у счастливой в браке женщины возникают такие мысли в голове: жестокость, агрессия, злоба. Счастливый человек? Вот и задумаешься, счастлив ли он?!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в избиении Бузовой.

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