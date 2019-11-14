Путин раскрыл подробности того, как Россия смогла избежать рецессии

Президент России Владимир Путин рассказал, за счет чего стране удалось избежать рецессии. Лидер РФ поделился информацией об этом на церемонии закрытия саммита БРИКС в Бразилии.

По словам российского главы, в государстве много лет работают над сбалансированной макроэкономической политикой. Владимир Путин перечислил несколько условий, соблюдая которые страна не подверглась рецессии — некритическому спаду производства или замедлению темпов экономического роста.

«Ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Однако президент России подчеркнул — в настоящий момент темпы роста ВВП страны недостаточны. Власти работают над созданием комфортного механизма для новых финансовых инвестиций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный».