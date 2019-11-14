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Путин раскрыл подробности того, как Россия смогла избежать рецессии

, 5:43 | Ниса Мурзанаева Видео 22

Российский лидер назвал факторы, которые уберегли страну от замедления темпов экономического роста.

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Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, /Ситдиков Рамиль, /Федосенко Наталия

Тема:
БРИКС 91

Президент России Владимир Путин рассказал, за счет чего стране удалось избежать рецессии. Лидер РФ поделился информацией об этом на церемонии закрытия саммита БРИКС в Бразилии.

По словам российского главы, в государстве много лет работают над сбалансированной макроэкономической политикой. Владимир Путин перечислил несколько условий, соблюдая которые страна не подверглась рецессии — некритическому спаду производства или замедлению темпов экономического роста.

«Ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Однако президент России подчеркнул — в настоящий момент темпы роста ВВП страны недостаточны. Власти работают над созданием комфортного механизма для новых финансовых инвестиций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный».

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