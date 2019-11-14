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«Всеобъемлющее партнерство»: в Бразилии завершился первый рабочий день БРИКС

, 8:45 Эфирная новость 15

В первый день главы государств провели ряд переговоров, а в завершении посетили концерт классической музыки.

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Фото, видео: ТАСС/Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Тема:
БРИКС 92

«Всеобъемлющее партнерство» — именно так можно охарактеризовать стартовавший саммит БРИКС. Встреча глав России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР проходит сейчас в столице Бразилии. Первый день переговоров и встреч на высшем уровне только что завершился.

О чем уже удалось договориться и что сейчас происходит на полях саммита расскажет наш корреспондент Николай Иванов. Он на прямой связи из Бразилии. Николай, вам слово.

В столице Бразилии сейчас одиннадцать вечера и первый рабочий день саммита завершился и завершился очень красиво. Владимир Путин и другие лидеры БРИКС прошли по красной дорожке. По правую и левую руку — шеренги из гвардейцев, которые одеты в белоснежные мундиры. Это традиционная форма.

В самом дворце Итамарати — это главная площадка саммита был концерт. Играл классический оркестр, но музыканты выходили прямо к гостям. Владимир Путин занял место в первом ряду между председателем КНР Синь Цзинь Пином и хозяином саммита президентом бразилии Барсаналу.

Это была неформальная часть саммита. До этого у лидеров БРИКС был напряженный рабочий день. Они обсудили самые острые вопросы мировой политики. Обсудили падение темпов мировой экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин пригласил Нарандру Моди на 75-летие Великой Победы.

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