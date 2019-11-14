Врач сообщил о состоянии раненых при стрельбе в Благовещенске

Двое пострадавших в результате стрельбы, которую открыл 19-летний юноша в колледже Благовещенска, были госпитализированы в областную детскую клиническую больницу и впоследствии прооперированы.

Врач сообщил о состоянии раненых на данный момент. По его словам, один из них переведен в реанимацию. Другой находится в состоянии средней степени тяжести.

«Сегодня в 11 часов были доставлены два ребенка 17 лет после происшествия с диагнозами: огнестрельное ранение. У одного ребенка — шея, задняя часть головы, затылочная область и левое надплечье. У второго ребенка огнестрельное ранение ягодичного таза. Дети прооперировано. Состояние одного из детей — тяжелое, находится в реанимации. У другого состояние средней степени тяжести», — пояснил медик.

По предварительным данным, в результате стрельбы в образовательном учреждении Амурской области погибли два человека, в том числе сам стрелок. Двое после ЧП были доставлены в областную детскую клиническую больницу. Еще один раненый находится в Благовещенской городской больнице.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека.