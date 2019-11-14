Видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека

В колледже города Благовещенска Амурской области студент устроил стрельбу. В результате трагедии, как стало известно 5-tv.ru, погибли два человека, в том числе сам стрелок. Еще трое пострадавших госпитализированы.

«По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек, пострадали трое. На месте работают врачи и фельдшеры скорой помощи», — сообщили в региональном министерстве здравоохранения на тот момент официальные данные.

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Трагедия произошла в строительном колледже на улице Красноармейская. Преподавательница сообщила очевидцам о стрельбе в здании и попросила вызвать полицию. Педагог слышала пять выстрелов — три в коридоре и два из кабинета. По предварительной информации, стреляли на третьем этаже здания.

О стрелке известно лишь то, что ему было 19 лет и он учился на четвертом курсе. О юноше отзываются, как об адекватном человеке. Причины его поведения не выяснены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Екатеринбургом подросток застрелил своего друга из-за шуток.