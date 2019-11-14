  1. Пятый канал
  4. «Просто бомба!»: «Русская Кардашьян» станцевала тверк в сексуальном наряде

«Просто бомба!»: «Русская Кардашьян» станцевала тверк в сексуальном наряде

, 11:18 | Карина Бернтгольц Видео 2 767

Анастасия Квитко свела с ума подписчиков, продемонстрировав достоинства своего тела во время соблазнительного танца.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Российская модель Анастасия Квитко, завоевавшая славу «русской Кардашьян», благодаря своим пышным формам, в очередной раз взбудоражила общественность пикантным видео. Популярный фотоблогер примерила черный облегающий наряд и отправился в ресторан, где устроила «горячие» танцы.

Как можно заметить по сторис Квитко, сначала пользователей покорила соблазнительными движениями ее знакомая, а после к танцам присоединилась и сама модель. Прямо перед камерой звезда соцсетей исполнила тверк.

Фанаты были вне себя от восторга. Оператор выбрал удачный ракурс, при котором от пышных форм «русской Кардашьн» нельзя было оторвать глаз. К тому же, облегающий наряд настолько идеально подчеркивал все изгибы тела девушки, что подписчики не могли найти себе места после такого «жаркого» ролика.

Instagram @anastasiya_kvitko

Вдохновленные танцем Квитко фанаты выразили свои эмоции в комментариях под ее снимками.

«Просто бомба!»

«Посмотрела ваш танец в сторис: это огонь!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» на Хэллоуин нарядилась очень сексуальным ангелом и исполнила горячий тверк на камеру.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.20
0.35 70.67
0.25
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине

Последние новости

12:31
СК опубликовал видео из колледжа в Благовещенске, где студент устроил стрельбу
12:24
«Век груди не видать»: полуобнаженная Карпович предложила придумать подпись к ее фото
12:13
Мужчина заявил, что едет в детсад к ребенку с гранатой и автоматом
12:01
Тверской пожарный спас надышавшегося угарным газом котенка — трогательное видео
11:52
Задержанный набросился на следователя и угрожал ему расправой в СИЗО Ленобласти
11:47
14 ноября — День социолога. История праздника

Сейчас читают

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине
Фанаты обсуждают необычное платье Лободы на «Золотом граммофоне»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев