«Просто бомба!»: «Русская Кардашьян» станцевала тверк в сексуальном наряде

Российская модель Анастасия Квитко, завоевавшая славу «русской Кардашьян», благодаря своим пышным формам, в очередной раз взбудоражила общественность пикантным видео. Популярный фотоблогер примерила черный облегающий наряд и отправился в ресторан, где устроила «горячие» танцы.

Как можно заметить по сторис Квитко, сначала пользователей покорила соблазнительными движениями ее знакомая, а после к танцам присоединилась и сама модель. Прямо перед камерой звезда соцсетей исполнила тверк.

Фанаты были вне себя от восторга. Оператор выбрал удачный ракурс, при котором от пышных форм «русской Кардашьн» нельзя было оторвать глаз. К тому же, облегающий наряд настолько идеально подчеркивал все изгибы тела девушки, что подписчики не могли найти себе места после такого «жаркого» ролика.

Instagram @anastasiya_kvitko

Вдохновленные танцем Квитко фанаты выразили свои эмоции в комментариях под ее снимками.

«Просто бомба!»

«Посмотрела ваш танец в сторис: это огонь!» — восхищались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «русская Кардашьян» на Хэллоуин нарядилась очень сексуальным ангелом и исполнила горячий тверк на камеру.