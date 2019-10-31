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Видео: «Русская Кардашьян» устроила жаркие танцы в образе ангела

, 18:21 Видео 201

Горячий тверк Квитко исполнила на костюмированной вечеринке.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко исполнила сексуальный тверк в костюме для Хэллоуина. На видео, которое «Русская Кардашьян» опубликовала в сторис своей страницы в Instagram, она энергично трясет ягодицами на вечеринке в эротичном наряде.

На Анастасии белые крылья и импровизированный нимб. Однако весь остальной наряд назвать характерным для представителей райских кущ нельзя: Квитко надела белое кружевное боди, низ которого практически не прикрывает ни ягодицы, ни паховую зону девушки. Тонкая полоска ткани едва скрывает под собой самую интимную часть тела «русской Кардашьян».

Также Анастасия надела белые гипюровые колготки, которые только добавили образу пикантности. Завершают образ бежевые ботфорты на тонкой шпильке и белокурые волосы — вероятнее всего, это парик. Но, как рассказывал ранее 5-tv.ru, поклонники высоко оценили имидж «русской Кардашьян» со светлыми волосами.

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