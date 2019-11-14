Бузова не против жить с молодым человеком в своей квартире за 120 миллионов

Телеведущая Ольга Бузова не скрывает радости — она наконец-то купила элитную московскую квартиру. Девушка призналась, что в будущем готова поселиться в ней с любимым мужчиной. Об этом пишет StarHit.

По словам Ольги, она не видит ничего плохого в том, что молодой человек будет жить у нее дома.

«Мы живем в такое время, когда приобрести жилье очень сложно. Не у каждого обеспеченного мужчины есть своя квартира в Москве. Особенно такая, которая подойдет мне».

Instagram @buzova86

У Бузовой есть помощница по дому, которая помогает ей решать бытовые вопросы. Например, находить нужные вещи в большом гардеробе. Несмотря на то, что Ольга редко бывает дома, теледива считает себя настоящей хозяйкой.

«Выпила чай — сразу помыла кружку. Для меня это не составляет труда. Ничего не коплю — все сразу по местам. На кухне могу приготовить что угодно», — говорит Ольга.

Ранее 5-tv.ru писал, что таролог предсказал Ольге Бузовой замужество в 2020 году.