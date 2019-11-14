«Целился в живот»: Студент колледжа в Благовещенске рассказал о стрельбе

Студент колледжа в Благовещенске, где 19-летний юноша устроил стрельбу, рассказал о произошедшем. По словам молодого человека, он встретился со стрелком в туалете. Тот прицелился в него, однако в конце концов отпустил. После этого из кабинета послышались выстрелы.

« Мы на паре пошли впятером в туалет, ну, заходим в туалет. Я заходил первым, там музыка играла, мелодия какая-то успокаивающая. Мы зашли, я поворачиваюсь на пацанов и на него, и мне ружьем в живот целятся. Я развернулся, стою, у меня ступор, не понимаю, что делать», — поделился воспоминаниями очевидец.

В результате стрельбы, по предварительным данным, погибли два человека. Один из них — сам стрелок. Трое были госпитализированы в медицинские учреждения. В ходе следствия было установлено, что парень стрелял из пятизарядного ружья, на которое ранее получил лицензию.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео из колледжа, где в результате стрельбы студента погибли два человека. Предварительной причиной конфликта называют ссору между сверстниками.