Фото: Катерина Шпица похвасталась платьем, которое носили 19 актрис

Катерина Шпица поделилась со своими поклонниками платьем, в котором до нее ходили 19 девушек. Как пояснила актриса, все они — участницы благотворительного проекта.

Фотографии появились на странице Шпицы и других занятых в акции актрис в Instagram. Все девушки запечатлены в белоснежном платье с воздушными рукавами и летящим подолом. Как выяснилось, Катерина была не последней надевшей наряд — всего в проекте участвовали больше двух десятков барышень.

Instagram @sofi_naboka

Идея акции «Мы все в одном платье» — поддержать детский хоспис и напомнить о том, что трагедия детской смерти касается каждого. Например, Юлия Снегирь и Екатерина Вилкова пригласили своих поклонников на благотворительную барахолку. Главным событием вечера станет аукцион, на котором разыграют то самое белое платье с фотосессии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде.