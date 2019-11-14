  1. Пятый канал
  4. Фото: Катерина Шпица похвасталась платьем, которое носили 19 актрис

Фото: Катерина Шпица похвасталась платьем, которое носили 19 актрис

, 14:01 | Анастасия Игонина Фото 30

Несколько десятков российских звезд сделали фото в одном и том же платье ради благотворительного проекта.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Катерина Шпица поделилась со своими поклонниками платьем, в котором до нее ходили 19 девушек. Как пояснила актриса, все они — участницы благотворительного проекта.

Фотографии появились на странице Шпицы и других занятых в акции актрис в Instagram. Все девушки запечатлены в белоснежном платье с воздушными рукавами и летящим подолом. Как выяснилось, Катерина была не последней надевшей наряд — всего в проекте участвовали больше двух десятков барышень.

Instagram @sofi_naboka

Идея акции «Мы все в одном платье» — поддержать детский хоспис и напомнить о том, что трагедия детской смерти касается каждого. Например, Юлия Снегирь и Екатерина Вилкова пригласили своих поклонников на благотворительную барахолку. Главным событием вечера станет аукцион, на котором разыграют то самое белое платье с фотосессии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.20
0.35 70.67
0.25
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине

Последние новости

14:09
Рита Дакота в блестящем топе и джинсовых мини-шортиках показала локацию будущего клипа
14:01
Фото: Катерина Шпица похвасталась платьем, которое носили 19 актрис
13:53
Задержанным в Греции россиянам грозит 600 лет тюрьмы
13:44
Эксклюзивные фото с места расстрела чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна
13:33
«Забыла блузку»: Эмили Ратаковски в пиджаке на голое тело взбудоражила фанатов
13:19
Задержан сотрудник ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске, где произошла стрельба

Сейчас читают

«Австралийская Кардашьян» похвасталась формами в соблазнительном купальнике
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине
«Умница и красавица»: Елизавета Боярская в вечернем платье сразила подписчиков

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев