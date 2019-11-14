Disney+ удалил серию «Симпсонов» с Майклом Джексоном

Фанаты «Симпсонов» не досчитались одного эпизода любимого мультсериала. Об этом сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Недавно запустившийся конкурент Netflix, сервис Disney+, дал возможность поклонникам желтоголовой семейки освежить в памяти все серии «Симпсонов». Но некоторые фанаты были разочарованы: первый эпизод третьего сезона под названием «Совершенно безумный папа» куда-то исчез.

Майкл Джексон выступал в этой серии в роли приглашенного гостя. Певец дал свой голос одному из персонажей, который находился в психиатрической больнице и считал, что он и есть настоящий Майкл.

Компания никак не прокомментировала удаление серии с королем зарубежной поп-музыки. Пользователи Disney+ предположили, что герой Джексона стал жертвой цензуры голливудской анимационной студии — недавно в США прогремел скандал, в котором уже умершего артиста обвинили в педофилии.

Ранее 5-tv.ru писал, что работу над проектом о Женщине-Халке доверят сценаристке «Рика и Морти».