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Работу над проектом о Женщине-Халке доверят сценаристке «Рика и Морти»

, 11:56 | Валентин Черников 30

Обладательница «Эмми» Джессика Гао займется сериалом для Disney+.

Фото: YouTube / Goblin Inc

Многосерийный проект о Женщине-Халке поручат сценаристке анимационного сериала «Рик и Морти» Джессике Гао. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter. Гао займет место исполнительного продюсера и возглавит команду сценаристов по заказу Disney+.

Кинематографист стала знаменита после выхода эпизода «Рика и Морти» под названием «Огурчик Рик». За эту работу она получила премии «Эмми». Гао отметилась и в таких сериалах, как «Робоцып», «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды», «Силиконовая долина» и «Корпорация».

Сюжет «Женщины-Халка» пока не уточняется. В комиксах Marvel об этом персонаже главной героиней является Дженнифер Уолтерс. Девушка оказывается смертельно ранена и получает помощь от кузена — Брюса Бэннера, известного как Халк. Супергерой переливает ей свою кровь. С этого момента Дженнифер постепенно превращается в подобие известного миру зеленого гиганта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Marvel и Sony смогли договориться о выходе третьей части «Человека-паука».

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