  1. Пятый канал
  4. Легендарная «раскладушка» Motorola Razr переродилась и будет стоить $1,5 тысячи

Легендарная «раскладушка» Motorola Razr переродилась и будет стоить $1,5 тысячи

, 19:55 | Сергей Зеленский Видео 32

Обновленный гаджет обладает гибким экраном и прочими достижениями современных технологий.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: YouTube / Motorola US

Компания Motorola решила дать шанс на новую жизнь легендарной модели телефона-«раскладушки» RAZR V3, популярной по всему миру в начале 2000 годов, пишет «Экономика сегодня».

Новый смартфон сохранит узнаваемые черты своего «прародителя», однако будет иметь гибкий экран, что не помешает складывать устройство пополам. Кроме того, гаджет оснащен сканером идентификации владельца по отпечатку пальца, а также разъемом USB Type-C и безрамочным дисплеем.

По предварительным данным, новый RAZR поступит в продажу в январе следующего года, при чем только в США, и по цене в 1499 долларов. К слову, это дороже, чем флагманская модель iPhone XS Max.

Компания Motorola Mobility была куплена китайским гигантом по производству всевозможной электроники Lenovo в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые проектные изображения нового смартфона-"раскладушки» от Motorola.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.21
0.01 70.68
0.01
Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете

Последние новости

20:12
Киану Ривз засветился в трейлере новой полнометражки о Губке Бобе
20:07
Шокирующие результаты расследования авиакатастрофы 2013 года в Казани — репортаж
19:55
Легендарная «раскладушка» Motorola Razr переродилась и будет стоить $1,5 тысячи
19:45
Посетителей ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании здания
19:41
Коллеги обвиняемого в убийстве историка Соколова оплатили ему адвоката
19:32
Disney+ удалил серию «Симпсонов» с Майклом Джексоном

Сейчас читают

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев