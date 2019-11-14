Легендарная «раскладушка» Motorola Razr переродилась и будет стоить $1,5 тысячи

Компания Motorola решила дать шанс на новую жизнь легендарной модели телефона-«раскладушки» RAZR V3, популярной по всему миру в начале 2000 годов, пишет «Экономика сегодня».

Новый смартфон сохранит узнаваемые черты своего «прародителя», однако будет иметь гибкий экран, что не помешает складывать устройство пополам. Кроме того, гаджет оснащен сканером идентификации владельца по отпечатку пальца, а также разъемом USB Type-C и безрамочным дисплеем.

По предварительным данным, новый RAZR поступит в продажу в январе следующего года, при чем только в США, и по цене в 1499 долларов. К слову, это дороже, чем флагманская модель iPhone XS Max.

Компания Motorola Mobility была куплена китайским гигантом по производству всевозможной электроники Lenovo в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые проектные изображения нового смартфона-"раскладушки» от Motorola.