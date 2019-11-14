Минск планирует изменить договор с Москвой об охране границ Союзного государства

Минск инициировал внесение изменений в договор с Москвой о взаимных усилиях по охране внешних границ Союзного государства. С такой инициативой выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ФАН.

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет. В ноябре 2019 года истекает очередной срок действия документа. Необходимость его продления и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств соседствующих стран.

Договор о совместных усилиях по охране внешней границы Союзного государства был подписан Белоруссией и Россией в 1995 году. Каждые пять лет его автоматически продлевали. В ноябре этого года срок действия документа истекает. Необходимость его продления и стала причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств двух государств.

Вместе с тем Лукашенко озвучил одну из существующих проблем — очереди грузового транспорта на белорусско-российской границе, которые, по его данным, периодически достигают десяти километров и более.

«Грузовики, следующие через Беларусь в Россию, выстраиваются для досмотра <…> Под Брестом эту машину вывернули наизнанку — знаем, куда идет, что везет — передали информацию РФ. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском и начинают обратно выворачивать. Это ненормально. Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но тогда не надо от нас чего-то требовать», — заявил Лукашенко.

В рамках действующего договора российские и белорусские пограничники взаимодействуют в сфере противодействия незаконной миграции, выявления причастных к экстремизму, пресекают каналы поставок наркотиков.

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Союзное государство России и Белоруссии — надгосударственное объединение, образованное после распада СССР. Его целью является углубление сотрудничества в ключевых областях, включая внешнюю политику, оборону и безопасность.