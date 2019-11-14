  1. Пятый канал
  4. Минск планирует изменить договор с Москвой об охране границ Союзного государства

Минск планирует изменить договор с Москвой об охране границ Союзного государства

, 18:25 | Сергей Зеленский Видео 22

Срок действия документа, подписанного в 1995 году, истекает в ноябре 2019 года.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия, Смитюк Юрий, Невар Виталий; www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Zamir Usmanov, imagebroker/Stefan Obermeier

Минск инициировал внесение изменений в договор с Москвой о взаимных усилиях по охране внешних границ Союзного государства. С такой инициативой выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ФАН.

В 1995 году Москва и Минск подписали Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства с автоматическим продлением раз в пять лет. В ноябре 2019 года истекает очередной срок действия документа. Необходимость его продления и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств соседствующих стран.

Договор о совместных усилиях по охране внешней границы Союзного государства был подписан Белоруссией и Россией в 1995 году. Каждые пять лет его автоматически продлевали. В ноябре этого года срок действия документа истекает. Необходимость его продления и стала причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств двух государств.

Вместе с тем Лукашенко озвучил одну из существующих проблем — очереди грузового транспорта на белорусско-российской границе, которые, по его данным, периодически достигают десяти километров и более.

«Грузовики, следующие через Беларусь в Россию, выстраиваются для досмотра <…> Под Брестом эту машину вывернули наизнанку — знаем, куда идет, что везет — передали информацию РФ. Они опять останавливают эти автомобили под Смоленском, Псковом, Брянском и начинают обратно выворачивать. Это ненормально. Мы, конечно, выдержим, вытерпим. Но тогда не надо от нас чего-то требовать», — заявил Лукашенко.

В рамках действующего договора российские и белорусские пограничники взаимодействуют в сфере противодействия незаконной миграции, выявления причастных к экстремизму, пресекают каналы поставок наркотиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будет развиваться интеграция России и Белоруссии.

Союзное государство России и Белоруссии — надгосударственное объединение, образованное после распада СССР. Его целью является углубление сотрудничества в ключевых областях, включая внешнюю политику, оборону и безопасность.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.21
0.01 70.68
0.01
Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете

Последние новости

18:42
Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете
18:34
Пациентов челябинского дома престарелых экстренно вывезли из-за плохого ухода
18:33
Уволенный Путиным чиновник-академик Котенко допрошен по делу о мошенничестве
18:25
Минск планирует изменить договор с Москвой об охране границ Союзного государства
18:19
Дана Борисова показала изменившегося Богдана Титомира — фото
18:15
Российская авиационная комендатура начала работать в сирийском городе Камышлы

Сейчас читают

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине
«Умница и красавица»: Елизавета Боярская в вечернем платье сразила подписчиков

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев