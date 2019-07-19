Видео: Как будет развиваться интеграция России и Белоруссии

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Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину к декабрю подготовить стратегию по интеграции. В 2019 году исполняется 20 лет Договору о Союзном государстве между Россией и Белоруссией.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Климентьев, 5-tv.ru

18 июля в Петербурге участникам Российско-Белорусского форума, в числе которых были и президенты двух стран, показали Ржевский мемориал. И это очень символично. Его должны открыть в мае будущего года к юбилею Победы на южной окраине Ржева. Это будет комплекс сооружений, в центре — фигура солдата, шинель которого соткана из журавлей. Символ памяти по погибшим в битве. 25 метров скульптура, плюс десятиметровый холм в основании. В России это будет третий по высоте монумент Великой Отечественной, после волгоградской «Родины-матери» и «Солдата и Матроса» в Севастополе.

Публичная презентация проекта прошла именно на Российско-Белорусском форуме неслучайно, это совместный проект, но главное — под Ржевом сражались те же части Красной армии, что защищали Белоруссию. Это историческая, это кровная связь двух народов, которая сохраняется, которая укрепляется Союзным государством. Как договорились дальше развивать интеграцию — расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео посещения Путиным и Лукашенко Валаама.

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