Уволенный Путиным чиновник-академик Котенко допрошен по делу о мошенничестве

Бывший член-корреспондент Российской академии наук Константин Котенко допрошен в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере на сумму более чем 283,6 миллиона рублей.

Следствие полагает, что Котенко может быть причастен к мошеннической схеме с поставками оборудования и мебели в Федеральный медицинский биофизический центр (ФМБЦ) имени Аветика Бурназяна.

На нужды этого учреждения, которое Котенко возглавлял, в 2009 году из бюджета были выделены средства. Согласно документации, с ноября 2009 года по май 2010-го компания «ТехСтройМонтаж» поставила медцентру мебель, оборудование и комплектующие на сумму 450 миллионов рублей. Однако, по информации оперативников, цены при исполнении договора были завышены в несколько раз, и больше половины этой суммы осело в карманах причастных бизнесменов и чиновников. В итоге общий ущерб составил более 283,6 миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено летом 2019 года, в настоящее время ведутся следственные мероприятия. По данным 5-tv.ru, 13 ноября в загородном доме Котенко на престижном новорижском направлении Подмосковья прошли обыски. Мужчина был допрошен, а затем отпущен. На данный момент он проходит по делу как свидетель.

Также следователи посетили еще несколько адресов бывших руководителей ФМБЦ. Правоохранители побеседуют, в частности, с бывшим заместителем Котенко Алексеем Колпаковым, а также экс-главбухом медцентра, курировавшим снабжение.

Как рассказал 5-tv.ru источник, знакомый с ходом расследования, схема хищений при поставках оборудования и мебели была не замысловата — «ТехСтройМонтаж» перечисляла деньги на счета субподрядных организаций, среди которых некоторые были явно фиктивными.

Одной из них, по словам источника, была компания «Элстрой», которую и вовсе использовали члены организованной преступной группировки, осужденные в последствии во Владимире. Также «засветился» и субподрядчик «Викинг», от лица которого документы подписывал бывший кладовщик «ТехСтройМонтажа», а от ФМБЦ продукцию принимала его супруга, работавшая в должности заведующей склада отдела материального снабжения.

Котенко, помимо должности гендиректора медцентра, занимал пост в Управлении делами президента РФ. В конце 2016 года он стал одним из четверых фигурантов громкого скандала после того, как будучи чиновниками, они попытались избраться в РАН.

В ноябре прошлого года в ходе заседания Совета по науке и образованию президент РФ Владимир Путин напомнил, что обращался к чиновникам с просьбой воздержаться от участия в выборах в РАН, поскольку на научную деятельность им, в силу обязанностей на основном месте службы, попросту не хватило бы времени.

«Тем не менее некоторые коллеги наши из Управления делами президента, из Министерства образования, из МВД, из Министерства обороны, из ФСБ приняли участие в избрании и были избраны», — сказал глава государства.

Затем Путин обратился к теперь уже бывшему президенту РАН Владимиру Фортову с двумя вопросами. Во-первых, зачем чиновников избрали академиками — из-за того, что они такие крупные ученые, и, во-вторых, что теперь должен с этим делать глава государства.

В итоге президент постановил, что избранным академикам нужно дать «возможность заниматься наукой» вместо «рутинных административных обязанностей в органах власти».

Вскоре своих должностей лишились начальник главного медицинского управления Управделами президента Константин Котенко, начальник управления архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны Александр Фиксун и начальник Следственного департамента МВД Александр Савенков.

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